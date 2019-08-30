Зеленский назвал "Северный поток-2" угрозой для Европы

Проект строительства газопровода «Северный поток-2» является угрозой для всей Европы, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Польшу.

После переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой Зеленский выразил полную солидарность с Варшавой по поводу «неприемлемости» будущего газопровода.

«Мы уделили внимание вопросу энергетической безопасности. Здесь мы говорим с Польшей одним голосом: „Северный поток-2“ является неприемлемым и несет в себе угрозы всей Европе», — цитирует президента телеканал «112 Украина».

Кроме того, главы государств обсудили энергетическое сотрудничество в формате Польша — США — Украина и выступили за диверсификацию источников энергоснабжения.

Ранее на переговорах Дуда заявил, что западные страны должны продолжить политику санкций в отношении России. Он также пообещал поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и оказывать Киеву помощь.