США, Украина и Польша договорились по газу

США, Украина и Польша заключили соглашение о безопасности поставок газа. Об этом сообщает ТАСС.

Документ подписали министр энергетики США Рик Перри, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк и представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский. Соглашение, как пояснили в Варшаве, касается сотрудничества в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта польского природного газа, украинских объектов по хранению и экспорту американского сжиженного природного газа (СПГ) и газовых соединений в Восточной Европе.

По словам Наимского, в 2021 году Польша сможет поставлять в Украину шесть миллиардов кубометров газа в год, что в четыре раза больше, чем сейчас. Это станет возможным при условии, если на польско-украинской границе будет построен еще один интерконнектор — участок газопровода протяженностью 110 километров. Для определения оптимального пути реализации проекта будет собрана группа экспертов и представителей профильных компаний, добавил чиновник.