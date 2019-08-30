Трамп пригрозил уволенной помощнице судом

Президент США Дональд Трамп пригрозил своей экс-помощнице Мадлен Вестерхау судебным разбирательством. Об этом он написал на странице в Твиттере.

До этого стало известно, что личная помощница американского лидера Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут подала заявление об уходе после своих высказываний о дочерях главы государства.

Комментируя увольнение сотрудницы, Трамп отметил, что она подписывала соглашение о конфиденциальности, и если Вестерхаут его вновь нарушит, то он обратится в суд.

Президент США также подчеркнул, что этого скорее всего не произойдет, так как она очень хороший человек.