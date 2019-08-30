«Племянник главы Бейлагана дал нам 200 тысяч манатов на товар» haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу обвиняемого в мошенничестве Хаяма Бабаева. Потерпевшим по делу проходит Ялчын Абдуллаев, племянник бывшего главы Бейлаганского района Вагифа Абдуллаева. На заседании обвиняемый ответил на вопросы адвоката потерпевшего.
Хаям Бабаев подтвердил, что брал деньги у Ялчына Абдуллаева, однако заявил, что вернул их с добавлением заработанных средств.
«Вместе с Эльчином Алиевым мы торговали стекловатой. С Ялчыном, который хотел стать компаньоном в нашем бизнесе, познакомился благодаря Эльчину. Сначала он дал нам 200 тысяч на товар. Мы вернули эти деньги вместе с заработанными. В первый раз я брал у Ялчына деньги вместе с Эльчином, но потом он давал их только мне. Однажды Ялчин предложил убрать Эльчина из общего бизнеса. Мол, деньги вкладывает он, дело веду я, а Эльчин как бы ни при чем», - утверждал обвиняемый.
В дальнейшем он настаивал, что полностью рассчитался с Абдуллаевым, частями вернув ему один миллион 400 тысяч манатов. Причем Бабаев подчеркивал, что в эту сумму входил и доход от предприятия.
Отвечая на вопрос адвоката, почему в таком случае передача ему Абдуллаевым этой суммы была оформлена у нотариуса как долговое соглашение, Хаям Бабаев заявил, что документ его вынудили подписать силой.
«Брат Ялчына Абдуллаева Заур предложил мне встретиться, но когда я сел к нему в машину, сразу же получил удар кулаком в лицо. Он привез меня в какое-то недостроенное здание, как потом оказалось, принадлежащее их семье. Там был еще кто-то. Они с Зауром избили меня обрезком трубы и куском арматуры. Били по голове, груди, ногам. До сих пор у меня на теле следы тех побоев. В какой-то момент Заур испугался, что они забьют меня до смерти, и отпустил. Но пригрозил, что если я пожалуюсь полицию, они займутся моей семьей. «Здесь все в наших руках, мы запросто решим любой вопрос», - заявил он. Поняв, что меня не оставят, я уехал в Иран, а оттуда в Турцию», - рассказал Хаям Бабаев.
«Вы заявляете, что в Баку вы подписали долговое соглашение на один миллион 400 тысяч манатов под давлением. Но ведь уже будучи в Турции, вы дали расписку, что взяли в долг у Ялчина Абдуллаева 965 тысяч долларов. Вам что, и в Турции угрожали?», - спросил представитель потерпевшего у Бабаева. На что обвиняемый уверял, что очень боялся за свою семью.
В суде также стало известно, что для того, чтобы расплатиться с Я.Абдуллаевым Хаям Бабаев передал ему автомобиль своей знакомой Махиры Сулеймановой и две квартиры.
«Абдуллаевы и Махир запугали и заставили подписать долговую расписку на 300 тысяч. И все это якобы из-за моего долга им», - сказал Хаям Бабаев.
Он также заявил, что Абдуллаевы несколько раз избивали его в мебельном салоне «Крал».
«Они звонили моей матери и предупреждали, что, если я если я вдруг умру, пусть знает, что это они меня убили, а дело о моей смерти закроют всего за 20 тысяч», - утверждал Бабаев.
Адвокат обвиняемого Эмиль Асланов представил суду результаты экспертизы, свидетельствующие, что его подзащитный подписал долговую расписку в Турции и отправил ее в Баку под сильным психологическим давлением и другие документы. Затем он задал обвиняемому несколько вопросов. В частности о том, как и где избивали его подзащитного. Бабаев своих показаниях не путался, подтверждая, что подвергся жестоким побоям.
Однако адвокат Ялчина Абдуллаева не согласился с этими показаниями.
«Хаям был в Турции, когда подписывал расписку, а эксперт находился в Баку. Как он понял, что письмо было написано под давлением?», - поинтересовался защитник потерпевшего.
Судья заметил, что они еще вернутся к этому вопросу.
После перерыва показания в суде дал потерпевший Ялчын Абдуллаев.
«Нас познакомил с Хаямом Эльчин Алиев. Эльчин уважал Хаяма, любил как собственного сына. Хаям каждый день бывал у него дома. Когда я начал с ними работать, Хаям стал нашептывать мне, что Эльчин за моей спиной оскорбляет меня, смеется надо мной. В общем, ему удалось сделать нас врагами, и он стал сам работать со мной. Я взял кредит в банке и передал деньги Хаяму. Он и правда несколько раз возвращал полученные от меня суммы. Но потом выплаты прекратились. Я несколько раз ездил с Хаямом за границу. Там узнал, что он ведет роскошный образ жизни – покупает дорогие подарки, сорит деньгами. После возвращения в Баку я понял, что он меня обманывает», - сказал потерпевший.
В то же время потерпевший утверждал, что Бабаев лжет – ни он сам, ни его родственники его не трогали и ничем не угрожали.
«Рядом с этим человеком всегда были его друзья-полицейские. Отчего же он не сказал им, что ему угрожают? Почему ни с кем не посоветовался? Все сказанное Хаямом – клевета! Он говорит, что его документы о долге подписаны под угрозами. Но это не так. Когда я понял, что меня обманывают, сам с ним поговорил. Попросил рассказать мне правду, он и признался, что потратил деньги. А сейчас заявляетт, что его избили арматурой», - сказал Хаям Абдуллаев.
Он также заявил, что никогда не угрожал Махире Сулеймановой.
Отметим, что 42-летний Ялчын Абдуллаев написал заявление в Управление полиции Наримановского района о том, что 33-летний Хаям Бабаев мошенническим путем присвоил его 965 тысяч долларов. В отношении Балаева было возбуждено уголовное дело по статье 178.3.2.