Инара Рафикгызы 22:04

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по делу обвиняемого в мошенничестве Хаяма Бабаева. Потерпевшим по делу проходит Ялчын Абдуллаев, племянник бывшего главы Бейлаганского района Вагифа Абдуллаева. На заседании обвиняемый ответил на вопросы адвоката потерпевшего. Хаям Бабаев подтвердил, что брал деньги у Ялчына Абдуллаева, однако заявил, что вернул их с добавлением заработанных средств.

«Вместе с Эльчином Алиевым мы торговали стекловатой. С Ялчыном, который хотел стать компаньоном в нашем бизнесе, познакомился благодаря Эльчину. Сначала он дал нам 200 тысяч на товар. Мы вернули эти деньги вместе с заработанными. В первый раз я брал у Ялчына деньги вместе с Эльчином, но потом он давал их только мне. Однажды Ялчин предложил убрать Эльчина из общего бизнеса. Мол, деньги вкладывает он, дело веду я, а Эльчин как бы ни при чем», - утверждал обвиняемый. В дальнейшем он настаивал, что полностью рассчитался с Абдуллаевым, частями вернув ему один миллион 400 тысяч манатов. Причем Бабаев подчеркивал, что в эту сумму входил и доход от предприятия. Отвечая на вопрос адвоката, почему в таком случае передача ему Абдуллаевым этой суммы была оформлена у нотариуса как долговое соглашение, Хаям Бабаев заявил, что документ его вынудили подписать силой. «Брат Ялчына Абдуллаева Заур предложил мне встретиться, но когда я сел к нему в машину, сразу же получил удар кулаком в лицо. Он привез меня в какое-то недостроенное здание, как потом оказалось, принадлежащее их семье. Там был еще кто-то. Они с Зауром избили меня обрезком трубы и куском арматуры. Били по голове, груди, ногам. До сих пор у меня на теле следы тех побоев. В какой-то момент Заур испугался, что они забьют меня до смерти, и отпустил. Но пригрозил, что если я пожалуюсь полицию, они займутся моей семьей. «Здесь все в наших руках, мы запросто решим любой вопрос», - заявил он. Поняв, что меня не оставят, я уехал в Иран, а оттуда в Турцию», - рассказал Хаям Бабаев.

«Вы заявляете, что в Баку вы подписали долговое соглашение на один миллион 400 тысяч манатов под давлением. Но ведь уже будучи в Турции, вы дали расписку, что взяли в долг у Ялчина Абдуллаева 965 тысяч долларов. Вам что, и в Турции угрожали?», - спросил представитель потерпевшего у Бабаева. На что обвиняемый уверял, что очень боялся за свою семью. В суде также стало известно, что для того, чтобы расплатиться с Я.Абдуллаевым Хаям Бабаев передал ему автомобиль своей знакомой Махиры Сулеймановой и две квартиры. «Абдуллаевы и Махир запугали и заставили подписать долговую расписку на 300 тысяч. И все это якобы из-за моего долга им», - сказал Хаям Бабаев. Он также заявил, что Абдуллаевы несколько раз избивали его в мебельном салоне «Крал». «Они звонили моей матери и предупреждали, что, если я если я вдруг умру, пусть знает, что это они меня убили, а дело о моей смерти закроют всего за 20 тысяч», - утверждал Бабаев. Адвокат обвиняемого Эмиль Асланов представил суду результаты экспертизы, свидетельствующие, что его подзащитный подписал долговую расписку в Турции и отправил ее в Баку под сильным психологическим давлением и другие документы. Затем он задал обвиняемому несколько вопросов. В частности о том, как и где избивали его подзащитного. Бабаев своих показаниях не путался, подтверждая, что подвергся жестоким побоям. Однако адвокат Ялчина Абдуллаева не согласился с этими показаниями. «Хаям был в Турции, когда подписывал расписку, а эксперт находился в Баку. Как он понял, что письмо было написано под давлением?», - поинтересовался защитник потерпевшего. Судья заметил, что они еще вернутся к этому вопросу.