В Армении на городской свалке нашли тело связанного ребенка

Тело ребенка примерно двух лет со связанными руками и ногами обнаружили в субботу на городской свалке города Гюмри в Армении, сообщили в пресс-службе полиции страны, передает РИА Новости.

"В отдел "Муш" полиции Гюмри 31 августа поступило сообщение о том, что на городской свалке найдено тело ребенка. Выехавшая на место оперативная группа обнаружила труп 1,5-2 лет со связанными клейкой лентой руками и ногами", - говорится в сообщении, размещенном на странице полиции в Facebook.

Отмечается, что правоохранительные органы принимают меры для установления личности ребенка. "Если у кого-то есть какая-либо информация о случившемся, просим обращаться в отдел "Муш" или ближайшее отделение полиции, позвонить по телефону 1-02. Анонимность источника информации гарантируется", - отмечается в сообщении.