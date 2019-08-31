США ударили по Идлибу

Американские военные нанесли удар по позициям боевиков «Аль-Каиды» в окрестностях сирийского города Идлиб. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Эрл Браун.

По его словам, операция была направлена против главарей группировки, ответственных за атаки, угрожающие американским гражданам, а также партнерам США и мирным жителям.

Как пишет Sputnik со ссылкой на местные медиа, удар был нанесен по штаб-квартире связанной с «Аль-Каидой» группировки, где террористы в тот момент проводили встречу. Сообщается о гибели более 40 боевиков и полевых командиров, также отмечается, что там мог присутствовать главарь «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани, но информации о его судьбе нет.