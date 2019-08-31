Зеленский надеется на встречу с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на личную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в рамках «нормандской четверки». Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1», передает «Интерфакс».

«Это будет наша в "нормандском формате" личная встреча. Нашей стороной она была запланирована», — сказал украинский лидер.

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» пройдет в сентябре. 26 августа канцлер Германии сообщила, что Германия и Франция работают над организацией саммита «нормандской четверки» в ближайшее время в Париже. Подготовительная встреча советников глав государств и правительств пройдет 2 сентября.