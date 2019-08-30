Когда президент - тролль, но не простой главная тема
Третий с начала года запуск иранской ракеты-носителя закончился 29 августа катастрофой. Спустя сутки президент США опубликовал твит, в котором отрицал американский след в произошедшем и желал иранцам разобраться в том, что же в Космическом центра имени имама Хомейни пошло не так.
Даже если мировая повестка перед наступающими выходными скучна, Дональд Трамп всегда найдет способ ее оживить. Волшебный дар у человека - что бы он ни написал, все становится поводом для самого горячего обсуждения, споров, скандалов, интриг и расследований.
Так получилось и с катастрофой на иранском запуске космической ракеты - несколько непринужденных движений пальцами по смартфону и… Иранцы теперь в глубокой задумчивости, противники Трампа в США пытаются обвинить его в том, что фото было секретным и его нельзя было сливать в сеть. А остальной мир напряженно гадает - зачем американскому президенту это было надо?
Между нами - Дональд Трамп, конечно, тролль. Но штучный и уникальный, 82-го уровня, не меньше. И когда он изображает из себя недалекого простачка, которому плевать на правила приличия - лучше всего не хохотать над ним, а проверить, на месте ли ваш кошелек.
Это за нынешний год у иранцев все три запуска оказались неудачными. А за последние 11 лет количество отказов на стартах происходило в каждых двух случаях из трех. При среднем мировом показателе в 5%. И дело здесь не в какой-то исключительной некомпетентности иранских инженеров и конструкторов, все нормально в Исламской республике с этими кадрами и уровнем их подготовки. А в том, что количество неудач на стартах принимает уже какое-то аномальное значение.
И сразу вспоминается пара событий из недавнего прошлого. Операция «Олимпийские игры», например, когда специалисты разведок США и Израиля серьезно повредили систему управления на иранском заводе по обогащению урана в Натанзее. Причем, компьютерная атака шла сразу с двух сторон - извне и с флешки, которую агент израильтян пристроил в главном компьютерном зале.
Или масштабный взрыв в 2011 году на ракетном полигоне вблизи Тегерана, в результате которого погибли несколько конструкторов и были серьезные разрушения. Как выяснилось чуть позже, за взрывом стояла местная агентура израильтян.
Так что определенные сомнения в естественном характере неудач с запусками ракет у иранцев существуют уже несколько лет, и соответствующие службы роют в этом направлении с усердием кротов.
Но дело в том, что сейчас, на том этапе интриги, которая у Трампа развивается с Тегераном, а там есть интересные подвижки, лишние обвинения в адрес США от иранцев ему не нужны. Вот и появился этот твит - кому надо в Иране, тот все поймет.
Ну а прикрепленная к нему фотография - лишнее напоминание в стиле «я слежу за тобой», посланное открытым текстом сообщение о том, что каждый шаг иранцев в области ракетостроения находится под пристальным американским контролем. Ведь фото действительно впечатляюще подробное. Так что не только троллинга ради Трамп выходит в Твиттер, но и для большой политики.