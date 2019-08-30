Дмитрий Рой, отдел международной политики 01:27

Третий с начала года запуск иранской ракеты-носителя закончился 29 августа катастрофой. Спустя сутки президент США опубликовал твит, в котором отрицал американский след в произошедшем и желал иранцам разобраться в том, что же в Космическом центра имени имама Хомейни пошло не так. Даже если мировая повестка перед наступающими выходными скучна, Дональд Трамп всегда найдет способ ее оживить. Волшебный дар у человека - что бы он ни написал, все становится поводом для самого горячего обсуждения, споров, скандалов, интриг и расследований.

Так получилось и с катастрофой на иранском запуске космической ракеты - несколько непринужденных движений пальцами по смартфону и… Иранцы теперь в глубокой задумчивости, противники Трампа в США пытаются обвинить его в том, что фото было секретным и его нельзя было сливать в сеть. А остальной мир напряженно гадает - зачем американскому президенту это было надо? Между нами - Дональд Трамп, конечно, тролль. Но штучный и уникальный, 82-го уровня, не меньше. И когда он изображает из себя недалекого простачка, которому плевать на правила приличия - лучше всего не хохотать над ним, а проверить, на месте ли ваш кошелек. Это за нынешний год у иранцев все три запуска оказались неудачными. А за последние 11 лет количество отказов на стартах происходило в каждых двух случаях из трех. При среднем мировом показателе в 5%. И дело здесь не в какой-то исключительной некомпетентности иранских инженеров и конструкторов, все нормально в Исламской республике с этими кадрами и уровнем их подготовки. А в том, что количество неудач на стартах принимает уже какое-то аномальное значение.