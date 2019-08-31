Разработчик игр покончил с собой после обвинений в домогательствах

Разработчик игр Алек Холовка покончил с собой после обвинений в изнасиловании. Об этом сообщает издание DTF со ссылкой на Twitter-аккаунт его сестры Эйлин Мэри.

По словам сестры Холовки, он всю жизнь боролся с расстройством личности. Она также отметила, что за несколько лет терапии ее брат «стал новым человеком» и «смотрел на жизнь позитивно». «Мы изо всех старались помочь Алеку, но в итоге он решил, что потерял слишком многое», — заключила Эйлин Мэри.

Незадолго до смерти Холовки разработчица и феминистка Зои Куинн публично обвинила его в домогательствах. По словам Куинн, разработчик удерживал ее в квартире против воли. После новостей о кончине Холовки девушка удалила свой Twitter-аккаунт.

Алек Холовка был соавтором игры Night in the Woods. По ее сюжету кошка по имени Мэй возвращается в родной городок после долгого отсутствия и сталкивается с мрачными тайнами, связанными с соседним лесом.