Президент Польши о сговоре Сталина и Гитлера

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что советский лидер Иосиф Сталин и лидер нацистской Германии Адольф Гитлер состояли в сговоре, целью которого было уничтожение Польши. Об этом он рассказал в интервью изданию Bild.

По словам Дуды, захват государства обговаривался в пакте Молотова-Риббентропа, который был заключен между советской и немецкой сторонами в августе 1939 года. Он назвал Красную армию главным союзником нацистской Германии и напомнил, что она вошла на польскую территорию на следующий месяц после подписания документа.

Дуда также посетовал, что в настоящее время Россия «ведет себя так, как будто ничего об этом не знает», а также продолжает вести «агрессивную политику». В частности, польский президент обвинил российскую сторону в нападении на Грузию и Украину.

Ранее заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк рассказал, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны. По его словам, Россия не заинтересована отмечать годовщину трагических событий в духе «исторической правды».

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года вторжением нацистской Германии в Польшу. 17 сентября на польскую территорию вошли советские войска, по итогам этого похода в состав СССР вошли Западная Украина и Западная Белоруссия.