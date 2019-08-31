Эрдоган: «Турция останется в НАТО»

Турция не собирается отказываться от членства в НАТО и от своих союзников, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле, пишет Daily Sabah.

Таким образом он прокомментировал конфликт с США из-за российских С-400 и американских истребителей F-35, передает издание.

Тем не менее, Турция не исключает замены F-35 на российские боевые самолеты «Сухого» — истребители Су-35 и Су-57.

Тем временем глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявил, что закупка систем С-400 не сказывается на приверженности страны членству в НАТО.

«Наш нестабильный регион вынуждает нас применять все необходимые меры для нашей государственной обороны», - сказал он в интервью порталу ERR.