Сетевика-матерщинника лишили российского гражданства

Как отметили в полиции, паспорт Исаева был признан недействительным. Его признали виновным в нарушении режима пребывания в России и оштрафовали на пять тысяч рублей. На данный момент он находится в Центре временного содержания мигрантов в Ленинградской области в ожидании депортации в Азербайджан.

Отметим, что сетевик-матерщинник Э.Исаев регулярно и на протяжении долгого времени выступал с оскорблениями в адрес известных общественных и политических деятелей Азербайджана, а также призывал к терактам против государственных служащих.

По данным «Фонтанки», Эльвин Исаев получил российский паспорт в 2001 году в Северной Осетии. В 2014 году он сменил документ из-за того, что тот потрепался. От паспорта Азербайджана Исаев отказался 18 лет назад.