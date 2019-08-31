Азербайджан отменил визовый режим для граждан Турции

Визовый режим между Азербайджаном и Турцией сегодня отменен, безвизовый срок пребывания турецких граждан в республике будет составлять тридцать дней, сообщает haqqin.az со ссылкой на МИД.

Анкара в 2007 году в одностороннем порядке отменила визовый режим для граждан Азербайджана. В настоящее время безвизовый срок пребывания граждан Азербайджана в Турции составляет 30 дней. 25 июля МИД Азербайджана направило ноту в МИД Турции в связи с отменой визового режима.

"С сегодняшнего дня отменяется визовый режим между Турцией и Азербайджаном. Безвизовый срок пребывания в Азербайджане для граждан Турецкой Республики, имеющих общегражданский паспорт, составляет 30 дней", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.