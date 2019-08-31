«Я провел много исследований ритуалов красоты эпохи фараонов и того, как древние использовали косметические средства», - рассказывает Хишам Хассанени, владелец сети косметических магазинов «Back to Nature». - «А потом сам придумал 100%-но натуральные косметические средства, которыми пользовались Клеопатра, Нефертити и другие древние красавицы».

В Египте местный сектор красоты для того, чтобы конкурировать с дорогими международными брендами, делает теперь ставку на «рецепты фараонов». Появились также специалисты, использующие в лечении методы древних египтян. Недорого, патриотично и туристы клюют.

Название сети его магазинов можно перевести как «назад к природе», а можно и как «вперед, к мумиям», но сути это не меняет - продукция раскупается хорошо, а значит, у «косметики фараонов» совершенно неплохое коммерческое будущее.

Успех шарлатанов от «древней китайской медицины» - а там все поставлено с размахом, масштабно - неизбежно приводит к появлению подражателей. И просто удивительно, как «древнеегипетская косметика» и «древнеегипетская медицина» как способы «развода» европейских туристов и доверчивых обывателей не вошли в обиход раньше.

Что, в сущности, предлагает современная косметология и медицина? Кремы какие-то, мази, витаминные комплексы, таблетки - скукотища, надоело. Потребителю нужно иное - романтика и экстрим ему нужны, желательно, - с налетом таинственной мистики. А косметологи и докторишки всякие - да что они понимают в древних знаниях? То, что в древнем Египте, который считается центром древней цивилизации, средняя продолжительность жизни человека того времени тоже слишком мала - всего около 23 лет, а фараоны поголовно страдали букетами хронических заболеваний, в том числе - сердечно-сосудистых - так ведь это «ученые все врут и скрывают».

Ну и потом, тушь и тени — это такая серость. Вот бронзовой палочкой делать татуировку из пережженного миндаля для подчеркивания глаз, ванны из козьей мочи с медом и молоком для гладкости кожи, горячий воск от пчел, предки которых - честное слово, клянемся - летали в садах фараонов, для эпиляции — это как раз самое оно. Эффективно, полезно - и даже в состоянии мумии будете красавицей всего за 50 египетских фунтов (около трех долларов).

Но нефертити бы с ней, с косметикой. Не так давно в Египте была создана Академия фараонической медицины - в Каире и Ассоциация практиков фараонической медицины - в Александрии. Основатель, он же - верховный доктор Всея Египтов, Нижнего и Верхнего, почтенный Махмуд эль-Шазли.

Классического медицинского образования у него, как у всякого владеющего сокровенными знаниями древности, нет. Но! В 2012 году он прослушал курс традиционной китайской медицины. После чего, видимо, его и посетило озарение. Сегодня он сам и группа его подельников, простите - коллег, продает курсы баночной терапии, древнеегипетского массажа и фитотерапии, приторговывает таинственными травяными сборами с берегов Нила и той же косметикой из «Back to Nature», но уже - в своих баночках.

Разумеется, все сертифицировано Советами упомянутых выше академий, а ряд средств, вроде «Мужской силы от Тутанхамона», «Специальных живительных капель от Эхнатона» вам могут продать с автографом авторов.

Так что фараонов уже нет, а вот знатоков секретов их красоты и здоровья становится все больше. И они с радостью помогут вам за ваши деньги стать ближе к мумии.