Один за другим умирают члены правительства Индии за бортом недели
Новая напасть обрушилась на правящую националистическую партию в Индии и лично премьер-министра Нарендру Моди. Выяснилось, что оппозиция и прочие «враги индийского народа» изводят их колдовством.
Буквально за одну неделю смерть вырвала из рядов правящей партии трех видных деятелей. Министр финансов Арун Джейтли скончался буквально вслед за Бабулалом Гауром, бывшим государственным министром, а несколько ранее умер экс-глава индийской дипломатии Сушма Сварадж.
Поначалу-то все думали, что это они от продолжительных и тяжелых болезней скончались, и здоровье было у них далеко не богатырским, и заболевания хронические - но все оказалось далеко не так просто.
Скандально известная депутат-монахиня индийского парламента, Прагья Сингх Тхакур сообщила, что еще во время своей избирательной кампании (а шла она по спискам правящей BJP) довелось ей побеседовать с неким «святым человеком», которыми, как известно, Индия кишмя кишит, много там всяческих гуру. Так вот он ей по секрету сообщил, что парламентская оппозиция и другие враги индийского народа активно используют магию против лидеров правящей партии.
Причем, как понятно, магию черную, при правильном применении - вполне могущую вызвать смертельный исход. Вот три министра от этого и скончались. Конечно, главной целью оппозиционеров-колдунов был премьер страны Нарендра Моди, но, оказывается, преисполненная всяческой духовности Сингх Тхакур сумела убедить «святого человека» взять на себя защиту премьера от черных сил. Потому он еще и жив.
Вообще, среди депутатов парламентов любой страны попадаются настолько своеобразные, мягко говоря, персонажи, что просто диву даешься. Им бы под присмотром добрых докторов находиться, а они сил не жалеют, законы принимают и с трибун витийствуют. Но даже на этом фоне Сингх Тхакур выделяется из общего ряда «контуженных политикой».
Нет, не тем, что активно пропагандирует коровью мочу как самое надежное лекарство от рака, а смесь молока, масла и коровьего навоза - панацеей от всех болезней. По нынешним временам реванша мракобесия — это еще цветочки. Ягодки - они в биографии самой Тхакур и в идеологии, которую она активно проповедует.
Начнем с того, что эта госпожа принимала активное участие в подготовке теракта, который осуществили индуистские националисты в 2008 году в индийском Малегаоне. Погибло 6 человек, около сотни были ранены. Отбыла девять лет в заключении, после чего стала активно участвовать в деятельности нынешней правящей в Индии партии BJP. Прошлогодние парламентские выборы, которые и принесли ей парламентское кресло, она, кстати, в ходе своей кампании называла «дхарма-йуддхой», религиозной войной.
Словом, Сингх Тхакур — это подлинное лицо индуистского национализма, смесь мракобесия, агрессии, насилия и психической неустойчивости. Но при этом, на выборах за нее отдали свои голоса 62% избирателей в штате, от которого она баллотировалась…