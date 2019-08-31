Новая напасть обрушилась на правящую националистическую партию в Индии и лично премьер-министра Нарендру Моди. Выяснилось, что оппозиция и прочие «враги индийского народа» изводят их колдовством.

Поначалу-то все думали, что это они от продолжительных и тяжелых болезней скончались, и здоровье было у них далеко не богатырским, и заболевания хронические - но все оказалось далеко не так просто.

Скандально известная депутат-монахиня индийского парламента, Прагья Сингх Тхакур сообщила, что еще во время своей избирательной кампании (а шла она по спискам правящей BJP) довелось ей побеседовать с неким «святым человеком», которыми, как известно, Индия кишмя кишит, много там всяческих гуру. Так вот он ей по секрету сообщил, что парламентская оппозиция и другие враги индийского народа активно используют магию против лидеров правящей партии.

Причем, как понятно, магию черную, при правильном применении - вполне могущую вызвать смертельный исход. Вот три министра от этого и скончались. Конечно, главной целью оппозиционеров-колдунов был премьер страны Нарендра Моди, но, оказывается, преисполненная всяческой духовности Сингх Тхакур сумела убедить «святого человека» взять на себя защиту премьера от черных сил. Потому он еще и жив.

Вообще, среди депутатов парламентов любой страны попадаются настолько своеобразные, мягко говоря, персонажи, что просто диву даешься. Им бы под присмотром добрых докторов находиться, а они сил не жалеют, законы принимают и с трибун витийствуют. Но даже на этом фоне Сингх Тхакур выделяется из общего ряда «контуженных политикой».

Нет, не тем, что активно пропагандирует коровью мочу как самое надежное лекарство от рака, а смесь молока, масла и коровьего навоза - панацеей от всех болезней. По нынешним временам реванша мракобесия — это еще цветочки. Ягодки - они в биографии самой Тхакур и в идеологии, которую она активно проповедует.