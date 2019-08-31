Нетаньяху пообещал аннексировать поселения Западного берега реки Иордан

Сейчас поселения, в которых живут сотни тысяч израильтян, не считаются, даже с точки зрения внутреннего законодательства, частью Израиля, в отличие от Восточного Иерусалима или Голанских высот.

"Больше не будет никаких перемещений, и с божьей помощью мы распространим еврейский суверенитет на все поселения как часть Эрец-Исраэль (историческая Земля Израиля - ред.), как часть Государства Израиль", - написал Нетаньяху в микроблоге Twitter.

Заявление, которое должно понравиться израильским правым, прозвучало менее чем за три недели до выборов, по итогам которых Нетаньяху рассчитывает сохранить пост главы правительства.