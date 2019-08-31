Ильхам Алиев решил, но банки подводят президента

Эльнур Мамедов, отдел экономики 12:19

Едва стала улучшаться ситуация с проблемными кредитами в стране. Мы все были свидетелями того, как сразу же после начала реализации указа президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах по решению вопроса проблемных кредитов физических лиц из месяца в месяц стали сокращаться как количество, так и доля проблемных кредитов в общем кредитном портфеле банков. И пошли победные рапорты соответствующих госструктур о новых достижениях, которые, видимо, и им самим показались бесповоротными. Но жизнь показывает, что эти структуры слишком рано успокоились.

Даже поверхностный анализ статистики Центробанка страны показывает, что в июле текущего года объем просроченных кредитов увеличился. Если на конец июня их объем составлял 1 млрд 486,5 млн манатов, то к концу июля этот показатель увеличился на 0,9 млн манатов и достиг 1 млрд 487,4 млн манатов. Правда, рост пока незначителен и может быть связан с разными факторами (сам Центробанк, к сожалению, не комментирует это), но сигнал все равно тревожный, допускать дальнейшего роста проблемных кредитов опасно, в чем мы уже успели убедиться на собственной практике. Нам могут и возразить, мол, удельный вес проблемных кредитов в общих кредитных вложениях снизился с 11% до 10,9%. Но это уже скорее благодаря росту общего объема кредитования, а это совершенно другой вопрос. Возможно, долго пришлось бы ломать голову над причинами нового роста проблемных кредитов, но на выручку пришел председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, отметивший рост фактов неспособности госпредприятий погашать кредитные задолженности. Да, об этом свидетельствует анализ исполнения госбюджета Азербайджана за первое полугодие, проведенный Счетной палатой. По его словам, в последние годы постепенно увеличивается число фактов неспособности госпредприятий к выплатам задолженностей по кредитам, привлеченным как по государственной гарантии, так и без гарантии. Это приводит к тому, что данная задолженность так или иначе выплачивается за счет средств госбюджета. А ведь по прогнозам правительства, в 2019-2024 годах госпредприятия должны будут возвратить в госбюджет около 3 млрд манатов по кредитным выплатам, осуществленным за них посредством бюджетного Фонда обеспечения обязательств по госдолгу и гарантиям по каждой организации.

Здесь необходимо учесть еще один важный фактор. Счетная палата занимается аудитом госрасходов, частный сектор, а тем более потребительские кредиты населения, в сферу его контроля не входят. И если за долги госсектора в конечном итоге приходится расплачиваться государству, то проблемные кредиты частного сектора и населения висят годами, доставляя сильную головную боль как самим заемщикам, так и банкам, которые их выдали. Нередко и здесь государству приходится вмешиваться в дело, так как масштабы проблемных кредитов начинают приобретать угрожающий характер. Именно такая ситуация складывалась в начале года в стране, когда президент Ильхам Алиев подписал указ о дополнительных мерах по решению вопроса проблемных кредитов физических лиц. Сотни миллионов манатов выделил глава государства из госбюджета для решения этой наболевшей проблемы. Глава государства действительно пошел на невиданный в мировой практике шаг – одним разом положил конец проблеме, возникшей между банками и населением после девальвации маната в 2015 году. Беспрецедентной поддержкой домохозяйств со стороны государства назвало этот шаг и международное рейтинговое агентство Moody’s, которое повысило прогноз по банковской системе страны на «позитивный» с прежней оценки «стабильный». И, по прогнозам агентства, к концу 2020 года доля проблемных кредитов в банковском секторе Азербайджана должна опуститься ниже 10%. Эта доля и снижалась, но… недолго.