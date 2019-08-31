Президент Германии извинился перед поляками

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у поляков за действия нацистов в Польше во время Второй мировой войны, сообщает телеканал NDTV.

Об этом глава государства заявил во время церемонии в польском Велюне в память о 80-летии с начала Второй мировой войны. Политик сказал, что «склоняет голову перед жертвами нападения на Велюнь». Он отметил, что нацисты совершили преступления против человечности в Польше.

Штайнмайер пояснил, что если кто-то заявляет, что все в прошлом, и террор национал-социалистов в Европе — это второстепенный этап немецкой истории, то «говорит лишь за себя». Президент ФРГ произносил речь на немецком и польском языках, отмечает телеканал.