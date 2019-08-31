Во Франции мужчина с шампуром напал на прохожих Есть убитый и раненые
Во Франции неизвестный мужчина размахивал шампуром и ножом и убил человека, а также ранил еще — восемь, сообщает AFP.
Как отмечается, мужчина, вооруженный ножом и шампуром, совершил нападение на людей на юго-востоке Франции. Он размахивал оружием и нанес ранения прохожим. В результате случившегося скончался 19-летний молодой человек, а также еще 8 прохожих были ранены.
Кроме того, медики оказали помощь еще 20 людям, которые были в шоковом состоянии.
По данным издания, злоумышленником оказался беженец из Афганистана. Известно, что его задержали.