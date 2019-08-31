Грузия сбила беспилотник Южной Осетии
Грузинские военные обстреляли квадрокоптер южноосетинских силовиков в окрестностях села Цнелис, заявил «Комитет госбезопасности Южной Осетии», передает РИА Новости.
Квадрокоптер сбили в километре от грузинского блокпоста, установленного на прошлой неделе в районе границы Южной Осетии и Грузии.
При этом ранее аналогичные грузинские летательные аппараты в круглосуточном режиме вели разведку вдоль границы и над гражданскими объектами, которые охраняются южноосетинскими силовиками.