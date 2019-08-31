Пашинян выступил с новыми утопическими тезисами по Карабаху

Армяне должны продемонстрировать такую силу и сплочение, чтобы любой потенциальный противник отказался бы от военных шагов в отношении Армении. С таким очередным утопическим тезисом выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя пути урегулирования карабах ского конфликта.

До этого, выступая в Ханкенди, Пашинян заявил, что «Карабах – это Армения, и точка». Тогда же он озвучил цели развития страны до 2050 года, такие как доведение населения страны до 5 миллионов, увеличение ВВП страны в 15 раз, вхождение армии Армении в 20-ку сильнейших армий мира и т.д. Пути достижения этих фантастических целей армянский премьер не назвал. Отметим лишь, что этим целям армянского премьера не поверили даже его соратники.

Несколько дней назад Никол Пашиян якобы для того, чтобы уметь основываться на этимологию карабахского конфликта, сравнил выход Нагонного Карабаха из состава Азербайджана с выходом Азербайджанской ССР из состава СССР. Хотя ни одной автономии бывших союзных республик не было позволено выйти из их состава. А союзные республики обладали правом выхода из состава ССР, пусть даже и формальным.

Сейчас же в своем интервью армянскому журналу Франции Nouvelle d'Arménie Никол Пашинян заявил, что решение конфликта в Нагорном Карабахе лежит не только в военной или дипломатической плоскости.

«У нас есть конфликт, и он не урегулирован. Если мы народ, который наделен стратегическим мышлением, а я в этом уверен, то мы не можем решить вопросы за короткое время, в течение нескольких дней», - отметил Пашинян.

По его словам, для решения карабахского вопроса необходима консолидация потенциала страны.

«Мы должны со всею серьезностью обеспечить наш экономический прогресс. Карабахский вопрос не может быть решен только отдельно взятыми дипломатическим или военным путем», - сказал армянский премьер.

Необходима более широкая комбинация, в центре которой будет сильная и конкурентоспособная экономика, мощное общество и высокие технологии.

«Идея в том, чтобы показать нашим возможным противникам: как народ мы настолько едины, как общество настолько сплочены, а как государство – настолько мошны, что бессмысленно с нами воевать, поскольку единственным результатом этого будет их поражение», - заявил Пашинян.

Отметим, что после прихода Пашиняна к власти он несколько раз выступал с пафосными, основанными на недостижимых мечтаниях тезисами по карабахскому урегулированию, порой противоречивших друг другу. Так сформировался его образ несерьезного политика. Видимо, этот человек так и не смог отказаться от своих пафосных и громких привычек журналиста 90-х годов. Эти привычки сейчас дают о себе знать в каждом заявлении армянского премьера.