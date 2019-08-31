Асад арестовал брата после требования России

Накануне уже сообщалось, что Рами Махлуф, богатейший человек Сирии и двоюродный брат президента страны Башара Асада, арестован. Как пишет британская газета The Times, его активы конфискованы для того, чтобы погасить долги перед Россией, взятые в ходе гражданской войны.

Официально средства были изъяты в рамках кампании по борьбе с коррупцией. Это произошло после того, как 22-летний сын Махлуфа Мохаммед начал публиковать в Instagram фотографии, свидетельствующие о роскошной жизни семьи. Газета отмечает, что Махлуф, который построил свою бизнес-империю после прихода брата к власти, заключен под домашний арест с тремя сыновьями, в том числе Мохаммедом.

По другой информации, Башар Асад был вынужден санкционировать арест брата после того, как президент России Владимир Путин потребовал вернуть три миллиарда долларов долга, пишет издание.

Согласно Панамским документам, состояние Рами Махлуфа до начала гражданской войны в Сирии в 2011 году составляло не менее пяти миллиардов долларов.