Израильские войска наносят удары по югу Ливана в ответ на несколько противотанковых ракет, выпущенных оттуда по приграничной армейской базе и военной технике, сообщила в воскресенье армейская пресс-служба.

Военные говорят о "нескольких попаданиях" в результате ливанского обстрела.

"Несколько противотанковых ракеты были выпущены из Ливана по базе армии обороны Израиля и военной технике... Армия обороны Израиля отвечает ударами по источникам огня и другим целям на юге Ливана", - сказано в релизе.