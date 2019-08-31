Как следует из материалов дела, преступление произошло 3 января этого года в Хатаинском районе Баку на улице Ашуга Гурбана. Интигам Мустафаев нанес ножевые ранения 25-летнему Эльмеддину Алиеву. Раненый был доставлен в больницу. К счастью, врачам удалось спасти ему жизнь.

Преступление произошло на почве родственной ревности. Мустафаев заподозрил свою сестру в связи с соседом из-за слов маленького племянника – сына сестры, который как-то обронил, что к ним часто заходит дядя Эльмеддин. И Интигам безо всяких выяснений задумал отомстить.

После преступления Мустафаев добровольно сдался полиции. Против него было возбуждено уголовное дело по статье 126.1 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК Азербайджана.

На суде обвиняемый признал себя виновным. Он заявил, что поверил племяннику, который говорил, что сосед часто у них бывает. Однако когда Интигам спросил об этом у своей сестры Илахи, та стала отпираться, заявляя, что никто к ним не приходит. Но Мустафаев не поверил сестре и твердо решил разобраться с Алиевым.

3 января 2019 года Интигам по телефону договорился увидеться с Эльмеддином. Собираясь на встречу, Интигам прихватил с собой нож. И хотя потом Эльмеддин клятвенно уверял, что между ним и Илахой ничего не было, он нанес ему два ножевых ранения.

Потерпевший Эльмеддин Алиев на суде сказал, что у него были нормальные отношения с Интигамом. В тот день Интигам спросил у Эльмеддина, встречается ли он с его сестрой.

«Я несколько раз повторил, что у меня нет никаких отношений с его сестрой. Однако Интигам стал кричать и ругаться, а потом достал нож и два раза ударил меня. Я упал, а он, увидев, что я не потерял сознание, сбежал», - сказал потерпевший.

Допрошенная в качестве свидетеля Илаха Мустафаева также заявила, что у нее не было никаких отношений с соседом Э.Алиевым и он никогда к ним не приходил.

Решением суда Интигам Мустафаев приговорен к трем годам лишения свободы.