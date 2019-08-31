Анкара решительно осудила заявления президента Ливана

«Решительно осуждаем и отвергаем субъективные обвинения в адрес Османской империи, озвученные президентом Ливана. Аун исказил исторические реалии, игнорировав период колониального господства, где и надо искать корни проблем современного Ливана. Вместо этого он попытался перекинуть ответственность за проблемы Ливана на османский период истории, что является трагическим проявлением восхищения колониализмом», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В ведомстве привлекли внимание к тому факту, что скандальное заявление Ауна по случаю 100-летия основания ливанского государства было распространено всего через неделю после визита главы турецкой дипломатии Мевлюта Чавушоглу в Бейрут.

«Заявление президента Ливана противоречит дружественным отношениям между странами, вызывает глубокое сожаление и является безответственным», - отметили в турецком МИДе.

Турция является правопреемницей Османского государства и гордится своим историческим наследием, подчеркнули в Анкаре.

«В истории Османского государства никогда не реализовывалось политики государственного террора. Наоборот, в период Османского господства Ближний Восток процветал и развивался, а представители различных религий и народностей сосуществовали в мире и согласии. Ситуация изменилась после Первой Мировой войны, когда был заключено соглашение Сайкса-Пико. Ближний Восток был разделен на зоны влияния отдельных держав. Именно с этого момента мир в регионе был забыт. Корни сегодняшней нестабильности на Ближнем Востоке нужно искать именно в процессах того периода», - говорится далее в документе.