Икрам Нур, автор haqqin.az 21:11

Центральное командование США (CENTCOM) заявило в субботу, что нанесло удар с воздуха по тренировочному лагерю группировки, связанной с «Аль-Каидой», в северной части Идлиба. Целями стали лидеры экстремистов. Несколько позже стало известно, что удар был нанесен по тренировочному лагерю группировки «Уррас аль-Дин», где в это время проходило совещание с участием как лидеров «Урраса», так и приглашенных ими союзников в лице других «непримиримых», включая «Ансар аль-Таухид» и еще нескольких аналогичных формирований.

Эти группировки действуют автономно, никого ни над собой, ни рядом с собой признавать не хотят, соседей по «Большому Идлибу» и в грош не ставят. Сейчас, правда, отряды светской оппозиции хоть побаиваться стали, а несколько ранее нападение на их склады с вооружением и амуницией, даже атаки госпиталей - больных в расход, медикаменты себе, были в порядке вещей. Словом - бандиты и мародеры, но - «идейные», поскольку тесно общаются с эмиссарами аль-Каиды, и делают это регулярно. По поступающим данным, в результате налета погибли около сорока человек, но кто из них лидеры, а кто - обучавшие и персонал лагеря сказать в ближайшее время будет невозможно. Но - не это в произошедшем главное. Наиболее остро на авиаудар отреагировала Москва, заявив, что действия американских военных «поставили под угрозу режим прекращения огня», который в одностороннем порядке был введен российским командованием с 6 утра по местному времени в субботу, 31 августа. Кроме того, подчеркивается, что налет не был согласован ни с российской, ни с турецкой стороной. Хотя подобный механизм взаимного оповещения сторон действует уже достаточно давно, в первую очередь - для безопасности самой атакующей стороны, чтобы не попасть под «дружественный огонь». Естественно, что первая версия, которая возникает у наблюдателей, заключается в том, что Вашингтон намерен сорвать намечающееся перемирие в «Большом Идлибе». Которое, глядя правде в глаза, правильнее было бы назвать предотвращением конфликта между Москвой и Анкарой.

Но, как представляется, это слишком драматизированный взгляд, поиск злого умысла там, где его нет. Причем подобные обвинения очень легко парируются. Вашингтону достаточно сказать, что информация поступила внезапно, такой шанс было упускать нельзя, а времени на согласование практически не оставалось. Вы же сами на днях обвиняли нас в двойных подходах к исламистским группировкам — вот доказательство того, что мы всех и везде громим одинаково. Со стороны же сирийской оппозиции, контролирующей «Большой Идлиб», светской и лояльно настроенной к Турции, серьезных претензий к удару не последует. «Непримиримые» им самим ножом, как говорится, по горлу. Но ввязываться с ними в конфликт оппозиционеры пока не могут - на самое подходящее время. Развяжешь боевые действия - тут же сирийские «правительственные войска» этим воспользуются. Аналогична и позиция Анкары. Сейчас самое главное для Турции - операция в Северной Сирии. Договоренности по ее поводу с американцами достигнуты, но не совсем понятно, во что они выльются на практике, поскольку противоречия в этом вопросе никуда не делись и США не слишком-то спешат их снимать. Поэтому - лишний раз конфликтовать со столь капризным и не слишком надежным союзником Анкаре совершенно не хочется. Да и не из-за чего, «непримиримые» свои антитурецкие настроения никогда особо и не скрывали.