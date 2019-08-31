В концовке игры, завершившейся со счетом 2:1 в пользу «Нефтчи», возник конфликт между футболистом бакинского клуба Антоном Кривоцуком и игроками «Сумгаита», в частности с Вургуном Гусейновым.

Скандальным получился матч 3-го тура чемпионата Азербайджана между «Нефтчи» и «Сумгаитом».

Эпизод произошел сразу после второго гола в ворота «Сумгаита», забитого в добавленное время. Вургун решил, что Кривоцук, празднуя гол, допустил провокационные действия и пошел в атаку на Антона. Видеокамеры засняли момент, на котором Гусейнов пытается ударить футболиста «Нефтчи».

Кривоцук получил желтую карточку, которая была у него второй, и покинул поле. Гусейнов получил прямую красную.

Также отметим, что на 82-й минуте вторую желтую получил футболист «Сумгаита» Мурад Хачаев.

Что касается авторов голов, то на 33-й минуте Мехди Шарифи реализовал пенальти и вывел «Сумгаит» вперед. Хозяева сравняли счет на 64-й минуте благодаря голу Эмина Махмудова. А победный мяч на 3-й добавленной минуте забил Стивен Джозеф-Монроз.

«Нефтчи» одержал первую победу в нынешнем чемпионате и поднялся на 5-е место.

Вчера «Габала» проиграла «Кешля» со счетом 0:4, а «Зиря» и «Сабах» сыграли вничью 1:1.

В эти минуты проходит заключительный матч тура, в котором встречаются «Сабаил» и «Карабах».

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 6 очков (2 матча)

2. «Кешля» - 6 (3)

3. «Сабаил» - 6 (2)

4. «Зиря» - 4 (3)

5. «Нефтчи» - 4 (3)

6. «Сумгаит» - 3 (3)

7. «Сабах» - 2 (3)

8. «Габала» - 0 (3)