Азербайджан проиграл Болгарии и попрощался с Евро-2019

Женская сборная Азербайджана по волейболу завершила свое выступление на чемпионате Европы.

Сегодня в Будапеште в матче 1/8 финала наша команда уступила Болгарии со счетом 0:3 (12:25, 16:25, 23:25).

Напомним, что на групповой стадии сборная Азербайджана выиграла четыре матча из пяти и заняла 2-е место среди шести команд, пропустив вперед лишь Голландию.

Болгария в своей группе заняла 3-е место, но тем не менее смогла победить и выйти в четвертьфинал.