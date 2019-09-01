Самолет Ереван – Москва экстренно сел в Тбилиси

Самолет авиакомпании "Армения", выполнявший рейс Ереван - Москва, совершил незапланированную посадку в Тбилиси из-за неполадок с электричеством, пострадавших нет, сообщили в воскресенье в Комитете гражданской авиации Армении.

"Boeing 737 авиакомпании "Армения" при осуществлении рейса NGT 928 Ереван - Москва совершил посадку в аэропорту города Тбилиси из-за неполадки с электричеством. Члены экипажа и 118 пассажиров не пострадали", - говорится в сообщении, размещенном на странице комитета в Facebook.

Там же отмечается, что авиакомпания принимает необходимые меры для устранения технических проблем и обеспечения безопасного перелета пассажиров в Москву. "Обсуждается также возможность предоставления резервного самолета", - отметили в комитете.