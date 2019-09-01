После скандального матча «Нефтчи» - «Сумгаит» (2:1) главный тренер гостей Айхан Аббасов заявил, что конфликт разразился из-за того, что футболисты «Нефтчи» не вернули мяч «Сумгаиту», как того требуют неписаные правила Fair Play.

В результате «Нефтчи» забил гол, после чего, по словам главного тренера, Антон Кривоцук использовал оскорбительные высказывания в адрес родителей его игроков. Это и стало причиной массовой потасовки.

Напомним, что после второго гола в ворота «Сумгаита», забитого на 3-й добавленной минуте, произошел конфликт между Кривоцуком и игроками «Сумгаита», в частности Вургуном Гусейновым. Гусейнов даже попытался ударить Кривоцука. В результате оба футболиста были удалены.

«Главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин постоянно пытается кого-то учить, - цитирует Аббасова Futbolpress. – Но лучше пусть он займется воспитанием своих игроков. Если кто-то из моих подопечных обругает тренеров соперника, то я его выгоню. Увы, в сборной Азербайджана играют такие футболисты, как Антон Кривоцук. Я сегодня возненавидел футбол. Зачем он приехал сюда и ругается? Что мы такого сделали? Почему на последних минутах нам не вернули мяч. У Бордина невоспитанная команда!

Кривоцук использовал очень оскорбительные ругательства. В Азербайджане за такие слова человека могут убить. Возможно, в Украине, откуда он приехал, это считается нормальным, но не у нас. Он оскорбил родителей. За это ему отрежут голову».

В ответ на это главный тренер «Нефтчи» Роберто Бордин усомнился в том, что Кривоцук кого-то оскорбил:

«Об этом заявил тренер «Сумгаита». Вы сами слышали оскорбления? В том моменте был хаос, меня даже толкнули несколько раз и пытались ударить. Я расследую тот эпизод. Почему никто не говорит о том, что Кривоцука ударили и он лежал на газоне?

Я не хочу ничему учить тренера «Сумгаита». Он же не знает итальянский, как он может меня понять? Каждый должен следить за собой, за своими игроками.

Я не считаю, что мы не соблюдали правила Fair Play. Футболисты «Сумгаита» постоянно падали на газон. Если мы будем каждый раз возвращать мяч сопернику, то это уже будет не футбол».