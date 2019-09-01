«Карабах» разгромил «Сабаил» и стал лидером

Чемпион Азербайджана, в минувший четверг в шестой раз подряд пробившийся в групповой турнир еврокубков, не испытал проблем. «Карабах» победил со счетом 4:0 и нанес «Сабаилу» первое поражение в сезоне. Голы забивали Дани Кинтана (2-я минута), Исмаил Ибрагимли (29-я и 59-я) и Махир Эмрели (62-я).

Со стопроцентным результатом «Карабах» единолично лидирует в чемпионате, который уходит на перерыв в связи с матчами национальных команд.

Напомним, что в трех других матчах 3-го тура были зафиксированы следующие результаты: «Габала» - «Кешля» - 0:4, «Зиря» - «Сабах» - 1:1, «Нефтчи» - «Сумгаит» - 2:1.

Турнирное положение:

1. «Карабах» - 9 очков (3 матча)

2. «Кешля» - 6 (3)

3. «Сабаил» - 6 (3)

4. «Зиря» - 4 (3)

5. «Нефтчи» - 4 (3)

6. «Сумгаит» - 3 (3)

7. «Сабах» - 2 (3)

8. «Габала» - 0 (3)