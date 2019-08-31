Трамп предпочел гольф годовщине Второй мировой войны

Президент США Дональд Трамп отменил поездку в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны, под предлогом урагана «Дориан», но вместо этого отправился в гольф-клуб, пишет The Independent.

В пресс-службе американского лидера отметили, что Трампа каждый час уведомляют об урагане. Сам глава США заявил, что планирует отправиться в здание Федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями на заседание, которое посвящено «Дориану».

В конце августа Трамп пообещал, что посетит Польшу «в ближайшем будущем».