Госдеп США об ударах по Идлибу

Авиаудары США по террористам "Аль-Каиды" в Сирии были "точечными и целенаправленными", сообщил РИА Новости представитель Госдепа.

Ранее российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил, что американские войска нанесли удар в провинции Идлиб без предупреждения России и Турции. При этом накануне сирийская армия объявила о прекращении огня в этой зоне деэскалации. Российские военные утверждают, что американский удар привел к многочисленным жертвам и разрушениям, а также поставил под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня. В свою очередь, США заявили, что удар якобы был направлен на уничтожение "пункта управления группировки "Аль-Каида" в Сирии".

В Госдепе отметили, что российские СМИ занимаются распространением "неточных заявлений вместо того, чтобы подчеркивать гуманитарный кризис, усугубляемый режимом Асада и его союзниками".

Американские дипломаты также назвали российские сообщения "очевидной попыткой отвлечь внимание от ударов с воздуха со стороны режима Асада и России по гражданским лицам в Идлибе".

В ведомстве заявили, что сирийские власти, Россия и Иран "должны выполнять свои обязательства по прекращению насилия и предоставлению беспрепятственного доступа для решения гуманитарной катастрофы, вызванной авиаударами".

Ранее в Минобороны России отметили, что сирийская армия намерена соблюдать мораторий на ведение боевых действий, несмотря на американские авиаудары в Сирии.