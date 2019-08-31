Эльдар Азизов готовит штабы к зиме

В Исполнительной власти города Баку состоялось расширенное совещание, посвященное готовности к осенне-зимнему периоду. На мероприятии, в котором участвовали главы районов города и руководители соответствующих структур, была утверждена специальная программа, определяющая конкретные действия каждой организации в случае особых ситуаций зимой и осенью.

Выступивший на совещании глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов отметил, что в результате политики, проводимой главой государства, Баку стремительно развивается и уже превратился в один из самых красивых городов мира. Поскольку городская инфраструктура постоянно развивается, Азизов указал на важность организации подготовительных работ к осенне-зимнему периоду в соответствии с темпами развития города.

Отмечалось, что руководители городских структур должны ясно понимать свои задачи и оперативно разрешать проблемы, которые могут возникнуть. Спецтехника должна быть в рабочем состоянии и постоянной готовности, нужно иметь достаточные запасы песка, соли, необходимого инвентаря и др..

Учитывая, что в результате сильного снегопада, ливня, ветра, землетрясения и других природных катаклизмов могут возникнуть проблемы с мобильной связью, каждый руководитель обязан находиться в такое время на своем рабочем месте и предпринимать конкретные меры для решения возникших проблем.

На совещании были конкретно распределены обязанности между городскими и районными структурами, даны поручения по созданию специальных штабов по подготовке к зимнему периоду. В связи со сложным ландшафтом столицы перед соответствующими структурами были поставлены определенные задачи для решения возможных проблем.