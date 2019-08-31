В Гонконге новые протесты

В Гонконге одетые в черное демонстранты устроили сегодня транспортный хаос в утренние часы пик. Они препятствовали движению поездов метрополитена, что привело к серьезным сбоям в работе общественного транспорта, сообщает Дойче велле.

Протестующие против усиления контроля Пекина над Гонконгом призвали к проведению новой всеобщей забастовки. В гонконгских университетах 2 сентября возобновляются занятия после летних каникул, однако демонстранты из числа студентов объявили двухнедельный бойкот городским вузам.

Перед зданиями учебных заведений протестующие выстроились в длинные живые цепи. Некоторые демонстранты надели противогазы, шлемы и защитные очки, которые активисты используют для защиты от применяемого полицией слезоточивого газа.

В Гонконге уже три месяца не утихают массовые демонстрации из-за планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая. Протестующие требуют проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права, отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам, а также независимого расследования случаев полицейского насилия на прежних акциях. 31 августа ситуация резко обострилась после того, как протестующие подожгли баррикаду на одной из главных транспортных артерий возле штаб-квартиры гонконгской полиции. Полицейские применили слезоточивый газ, дубинки и водометы с синей краской.