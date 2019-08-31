Эр-Рияд объявил еще одну войну коррупции

Дмитрий Рой, Отдел международной политики 10:34

Новый глава комиссии по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии Мазен аль-Хамус заявил о начале нового этапа чисток. Теперь основной акцент будет сделан на выявление и наказание коррупционеров среди среднего и нижнего звена государственных служащих. «Я передаю всем строгий наказ наследного принца, Его Высочества Мухаммеда бин Салмана - в предстоящий период будет искореняться коррупция государственных служащих среднего и низшего звеньев управления», - заявил аль-Хамус в минувшую пятницу, 30 августа, сразу после назначения на пост главного антикоррупционера Саудовской Аравии. Отметив при этом прелюбопытный факт - с коррупцией на самых верхах покончено, если не полностью, то «в значительной мере».

После того, как в январе нынешнего года Королевский суд объявил о свертывании 15-месячной антикоррупционной кампании, асфальтовым катком прокатившейся по саудовской элите, чиновники в Эр-Рияде и провинциях выдохнули с облегчением. Дескать, эти чистки коснулись только самых верхов, нас пронесло. Как оказалось, сделали они это преждевременно - и впереди их ожидают очень непростые времена. Нелишним будет напомнить, как проходил первый этап кампании. Вечером 4 ноября 2017 года в фешенебельном Ritz Carlton спешно освобождались номера, подходы к которым тут же блокировались вооруженными до зубов сотрудниками спецслужб. У частных самолетов в международном аэропорту была выставлена охрана, не подпускавшая к ним даже членов экипажа. На всех стратегически важных объектах столицы караулы национальной гвардии были сняты и заменены бойцами спецподразделений Королевства, столичные казармы гвардии блокировала бронетехника. А спустя несколько часов Эр-Рияд узнал потрясающие новости. Указом короля Салмана в стране был создан Верховный Комитет по борьбе с коррупцией, сотрудники которого еще до официального опубликования волеизъявления монарха начали массовые аресты «неприкасаемых» - членов династии и представителей правящей верхушки. Принц Мотаиб бин Абдалла – сын покойного короля и племянник Салмана, командовавший национальной гвардией - отстранен от должности и вместе со своим братом Турки взят под стражу.

Были уволены со своих постов и арестованы четверо членов кабинета, задержаны почти дюжина экс-министров, отстранен от должности адмирал Абдулла бин Султан бин Мохаммед аль-Султан, командующий военно-морскими силами Королевства. Кроме того, что вообще стало подобно грому среди ясного неба, были арестованы мультимиллиардер принц Аль-Валид бин Талал бин Абдулазиз, медиа-магнат Валид аль-Ибрагим, миллиардер Салех Камель, управлявший средствами нескольких влиятельных членов королевского дома. А также не менее известный в Саудовской Аравии и за ее пределами Бакр бин Ладен - сводный брат пресловутого Усамы и, как его называли в Королевстве, «истинный правитель Джидды». Весь этот цвет саудовской элиты свозили в фешенебельные номера Ritz Carlton, где их уже ожидали бригады дознавателей, совершенно не стеснявшиеся в средствах для прекращения наивных криков вроде «да как вы смеете», «да вы знаете, кто я такой» и совсем уж наивных заявлений типа «не имеете права». Вчерашнюю «соль земли саудовской» били качественно, били хорошо, минимум один скончался прямо посреди допроса, а кареты скорой помощи подъезжали к отелю постоянно. Задержанным предъявлялось только одно обвинение - коррупция, и тут же называлась сумма, которую они должны были вернуть казне. Всего было взято под стражу около 400 человек, с которых столь нетрадиционным способом удалось получить 106, 6 миллиарда (!) долларов, включая наличность, ценные бумаги, акции, а также переписанные на государство объекты недвижимости и предприятия. Разумеется, в ходе «ночи обдирания жирных котов» и сам Мухаммед бин Салман и его находящийся на троне отец решили попутно и важную политическую задачу. Практически на голову была разгромлена «дворцовая оппозиция», под весьма благовидным предлогом, под аплодисменты населения Королевства и международной общественности выбиты с политического поля и финансово обескровлены наиболее влиятельные оппоненты из других ветвей династии. Но без этого никак, любые антикоррупционные чистки несут в себе политическую составляющую.