Дарига Назарбаева вновь возглавила сенат Казахстана обновлено 11:17
Депутаты сената парламента Казахстана в понедельник на заседании в ходе голосования переизбрали спикером палаты Даригу Назарбаеву, передает Интерфакс-Казахстан. Сенаторы единогласно поддержали кандидатуру Назарбаевой.
Дарига Назарбаева уже возглавляла сенат Казахстана с момента ухода ее отца в добровольную отставку. Однако в связи с тем, что она была переназначена в качестве депутата сената 12 августа, ей необходимо вновь пройти процедуру избрания на пост спикера.
Сенат — верхняя палата парламента Казахстана. Его образуют депутаты, по два человека от каждой области, городов республиканского значения и столицы. Половина избираемых депутатов сената переизбирается каждые три года. 15 депутатов сената назначаются президентом. Согласно Конституции Казахстана, спикер верхней палаты парламента получает полномочия президента на оставшийся срок в случае его досрочного ухода с поста или смерти.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выдвинул кандидатуру Дариги Назарбаевой на должность председателя Сената (верхней палаты) парламента республики, сообщил руководитель администрации президента Казахстана Крымбек Кушербаев на сегодняшнем заседании Сената, сообщает ТАСС.
"Прошу избрать Даригу Нурсултановну Назарбаеву председателем Сената парламента Республики Казахстан", - зачитал представление Токаева Кушербаев.
Депутаты палаты должны проголосовать за это предложение.