Депутаты сената парламента Казахстана в понедельник на заседании в ходе голосования переизбрали спикером палаты Даригу Назарбаеву, передает Интерфакс-Казахстан. Сенаторы единогласно поддержали кандидатуру Назарбаевой.

Дарига Назарбаева уже возглавляла сенат Казахстана с момента ухода ее отца в добровольную отставку. Однако в связи с тем, что она была переназначена в качестве депутата сената 12 августа, ей необходимо вновь пройти процедуру избрания на пост спикера.

Сенат — верхняя палата парламента Казахстана. Его образуют депутаты, по два человека от каждой области, городов республиканского значения и столицы. Половина избираемых депутатов сената переизбирается каждые три года. 15 депутатов сената назначаются президентом. Согласно Конституции Казахстана, спикер верхней палаты парламента получает полномочия президента на оставшийся срок в случае его досрочного ухода с поста или смерти.