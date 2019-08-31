Елизавета II подшутила над не узнавшими ее туристами

Встреча произошла, когда королева прогуливалась в окрестностях замка Балморал в сопровождении своего охранника Ричарда Гриффина. Елизавета II, скромно одетая в твидовый костюм и с платком на голове, прогуливалась возле шотландской резиденции английских монархов, передает телеканал «360» со ссылкой на Daily Mail.

Курьезный случай произошел с королевой Великобритании Елизаветой II, когда группа американских туристов не узнали ее и спросили, местная ли она.

К ним подошла группа американских туристов. Не узнавшие британскую королеву американцы поинтересовались у 93-летней Елизаветы, местная ли она.

Елизавета II, обладающая хорошим чувством юмора, ответила, что у нее действительно есть дом неподалеку. Тогда туристы спросили, встречала ли она когда-нибудь королеву. Ее Величество ответила: «Нет», а затем указала на Гриффина, который работает на королевскую семью уже более 30 лет, и добавила: «А вот он встречал». После чего группа туристов ушла, так и не узнав, с кем они разговаривали.

Елизавета II каждое лето посещает замок Балморал – королевскую резиденцию в Шотландии, включающую 50 000 акров земли с лесными и сельскохозяйственными угодьями, а также стадами оленей, скота и пони. Поместье принадлежит королевской семье с 1852 года.

В Балморале королеве нравится вести более скромный образ жизни. Здесь Елизавета отдает предпочтение простой одежде и резиновым сапогам, в отличие от ее обычных ярких цветных нарядов.