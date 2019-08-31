Президент Казахстана: Людям нужно дать возможность протестовать

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая со своим первым ежегодным посланием к народу, заявил, что нужно разрешать проводить в стране мирные акции и митинги. По мнению Токаева, людям нужно дать возможность выразить свои взгляды.

«Если мирные акции не преследуют цели нарушения закона и покоя граждан, то нужно идти навстречу и в установленном порядке давать разрешение на их проведение, выделять для этого специальные места, причем не на окраинах городов»,— сказал Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, по мнению президента Казахстана, предстоящие выборы в мажилис (нижнюю палату парламента) и маслихаты (местные органы власти) «должны способствовать развитию многопартийной системы»: «Как глава государства, вижу свою задачу в том, чтобы содействовать развитию многопартийности, политической конкуренции и плюрализма мнений в стране. Это важно для стабильности политической системы в долгосрочной перспективе».