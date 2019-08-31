Премьер Японии анонсировал перестановки в правительстве

В правительстве Японии и руководящем составе правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) грядут перемены.

Глава кабмина Синдзо Абэ проведет ряд перестановок среди министров, чтобы подготовить страну «к различным вызовам».

На встрече с чиновниками премьер пообещал, что перестановки пройдут на следующей неделе, однако точная дата пока неизвестна.

По данным агентства Kyodo, о новой волне отставок и назначений объявят с 10 или 12 сентября. В частности, перемены затронут финансовые ведомства.