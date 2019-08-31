В Азербайджане стартовали совместные учения с Грузией и Турцией
2 сентября в Баку с участием военнослужащих Азербайджана, Турции и Грузии стартовали командно-штабные учения “Eternity-2019” с компьютерной поддержкой.
Турецкие и грузинские военнослужащие прибыли в Баку для участия в учениях “Eternity-2019”.
В ходе учения, которое состоит из теоретической и практической частей и будет проводиться как в Центре военных игр Вооруженных Сил, так и в полевых условиях, представители военных подразделений и соответствующих государственных структур трех стран выполнят задачи по защите региональных экономических проектов.
Учения продлятся до 6 сентября.