В России назвали оптимальную цену на нефть

По словам российского министра, если у мировой экономики возникнут серьезные проблемы, Россию они тоже затронут, однако "раньше нас зацепило бы гораздо сильнее".

Экономика России не будет испытывать серьезного давления даже при цене нефти в $40 за баррель, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Неким уровнем, позволяющим России "спокойно инвестировать в новые проекты, развивать их", Орешкин назвал цену на нефть в $60 за баррель, указав, что "при $40 это станет делать сложнее". Однако и в этом случае Россия не будет "испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику с точки зрения бюджета, платежного баланса", - заявил глава российского МЭР, сообщает ТАСС.

При падении цен на нефть катастрофы в российской экономике не случится, но торговые противостояния крупных экономик затронут все страны без исключения, подчеркнул он.

"Мы в значительной степени защищены макроэкономическими структурными реформами, которые провели за последние несколько лет", - цитирует Орешкина ТАСС.

Это и бюджетное правило, и механизм покупки валюты, и многое другое, уточнил он. Поэтому цена на нефть, "уходящая с $70 за баррель на $60", в настоящее время "никак не давит на внутриэкономическую ситуацию", отметил глава Минэкономразвития. "Катастрофы не случится", - заключил Орешкин.