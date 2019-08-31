Жириновский обвинил Польшу в начале Второй мировой войны

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в начале Второй мировой войны виновата Польша, поскольку она была союзником Германии.

"Пакт Пилсудского-Гитлера был подписан еще в 1934 году. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 г., молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 г. и речи быть не могло", — цитирует РИА Новости Telegram Жириновского.

"Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру", - добавил российский политик.