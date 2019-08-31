МВД распространило сообщение в связи с убийством в Ясамальском районе.

В сообщении говорится, что в 29-е отделение Управления полиции Ясамальского района поступило сообщение о госпитализации жителя Баку Фарида Мамедзаде с ножевым ранением. Вскоре от полученных ранений мужчина умер.

В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что инцидент произошел на почве конфликта. В результате проведенных мероприятий были задержаны подозреваемые в умышленном убийстве жители города Баку Г.Бабавердиев, Дж.Джавадлы и Р.Бунятзаде.