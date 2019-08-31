Авиаудар по Йемену: более ста погибших

Коалиция в Йемене под руководством Саудовской Аравии нанесла ряд воздушных ударов по объекту движения хуситов. В результате бомбардировки погибли более ста человек. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как сообщает Международный комитет Красного Креста, удары поразили центр содержания заключенных в городе Дамар на юго-западе Йемена, к югу от захваченной повстанцами столицы Саны. Более 40 раненых находятся в больницах, добавили в Красном Кресте.

Сами хуситы ранее заявляли, по крайней мере, о 60 погибших и 50 раненых.

Коалиция под руководством Саудовской Аравии, со своей стороны, заявляет, что удары были осуществлены по военному объекту движения Хути в Дамаре, который использовался как склад беспилотных аппаратов и ракет, и что эти удары "соответствуют международному гуманитарному праву", а коалиция приняла " меры по защите гражданского населения".