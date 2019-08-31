От имени Минздрава распространяли ложные письма
2 сентября средства массовой информации получили письма с жалобами от имени Министерства здравоохранения. Жалобы были отправлены с почтового адреса [email protected]
Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров, электронный почтовый адрес [email protected] не имеет никакого отношения к Министерству здравоохранения. Официальным e-mail адресом министерства является [email protected]
В настоящее время ведется расследование в связи с почтовым адресом [email protected]