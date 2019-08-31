Мероприятие «Мой дом... моя Родина» от Renessans Palace

20 сентября во дворе самого большого жилого комплекса премиум сегмента Renessans Palace будет проводится мероприятие под названием «Мой дом... моя Родина», в котором будут участвовать известные певцы, музыканты и актеры. Мероприятие предназначено только для жителей и специальных гостей комплекса.

Renessans Palace построен, следуя всем требованиям качества, инфраструктуры, услуги и другим требованиям премиум класса, он состоит из четырех корпусов, двадцати подъездов и более 1000 квартир. Высота квартир выше стандартных трех метров и достигает 3,35 метра. На каждом этаже максимум 4 квартиры и в каждом подъезде для удобства жителей функционируют 3 скоростных лифта марки Mistubishi. Особое внимание уделено также безопасности комплекса.

Внешние стены комплекса построены термоблоками, что позволяет сохранять в квартирах тепло зимой и прохладу летом, это способствует экономии энергии до сорока процентов. Четырехкамерные изосистемные окна не пропускают звуки и холод бакинских ветров.

На первых двух этажах комплекса для удобства жителей будут функционировать коммерческие объекты, такие как рестораны, кафе, спортивный зал, детский сад, салоны красоты, оздоровительный центр, маркет и т.д. Полтора гектара из трех гектаров площади территории комплекса - закрытый парк предназначенный только для жителей, с велосипедными дорожками, спортивными площадками, фонтаном, а также многочисленным озеленением. Renessans Palace также является комплексом с самым большим количеством парковочных мест в столице, доказательством этому служат 120 наземных и 1550 подземных парковочных мест.

Если и Вы хотите стать частью истории, созданной Renessans Palace и уже с сентября месяца жить в комплексе, то свяжитесь с нами по этим номерам: 0125382977 и 0507158888.