В Гедабеке расстреляли мать и сына, а дом подожгли

В Гедабеке в селе Арысу житель Шамкира А.Гасанов ранил из ружья свою родственницу Р.Велиеву и ее сына А.Алиева. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, после инцидента А.Гасанов поджег двухэтажный дом Р.Велиевой. В результате сгорели находившиеся в доме вещи и крыша площадью 20 кв.м.

Р.Велиева и А.Алиев были госпитализированы. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Гедабекского районного отдела полиции, А.Гасанов задержан по подозрению в попытке убийства. У него изъято охотничье ружье «ИЖ-16» без соответствующих документов.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.