Алхас Исмаилов, Шемаха 13:16

Еще недавно пребывающие в упадке такие традиционные отрасли сельского хозяйства Азербайджана, как виноградарство и виноделие, снова ожили благодаря стратегии президента Ильхама Алиева, направленной на развитие ненефтяного сектора. И не только ожили, но и в результате инвестиций последних лет, внедрения современных технологий и открытия новых перерабатывающих предприятий стали занимать передовые позиции. А 30 августа нынешнего года в селе Мейсери в Шемахинском районе впервые в Азербайджане был организован винный фестиваль, где были представлены и вина Grante. Двухдневный фестиваль вина в виноградарском и винодельческом комплексе ООО Şirvan şərabları при поддержке Фонда Гейдара Алиева был организован совместно Министерством сельского хозяйства, Исполнительной властью Шемахинского района Общественным объединением «Региональное развитие», Государственным агентством по туризму и Азербайджанским национальным музеем ковра на территории виноградарского. Как сообщил наш специальный корреспондент из Шемахи, на открытии фестиваля выступили министр сельского хозяйства Инам Керимов, глава ИВ Шемахинского района Таир Мамедов, председатель Ассоциации производителей и экспортеров вина Азербайджана Эльчин Мадатов и другие. И.Керимов в своем выступлении подчеркнул, что Шемаха, являющаяся одним из ведущих аграрных районов Азербайджана, известна также как столица виноградарства и виноделия страны. «Виноградарство в Азербайджане сегодня вновь стало развиваться. Президент Ильхам Алиев принял важные решения, государственные программы другие важные решения по этой сфере. Наряду с другими отраслями аграрного сектора государство проявляет особую заботу о виноградарстве, предоставляя субсидии, кредиты. Следствием этого стало и возрождение виноделия. Нет сомнений, что Азербайджан в короткое время восстановит традиции в этой сфере и азербайджанские вина вновь станут известны во всем мире», - сказал министр.

31 августа с выставками и павильонами, организованными в рамках фестиваля, ознакомилась вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева. Она также побеседовала с виноградарями и виноделами.

Недавно haqqin.az рассказал о том, что известный российский миллиардер Фархад Ахмедов сделал большие инвестиции в сферу виноградарства и виноделия Азербайджана. ООО Kənd, являющееся дочерним предприятием принадлежащего Фархаду Ахмедову, ЗАО AzNar, из взятых в Исмаиллинском районе в долгосрочную аренду 1500 гектаров 300 выделило под виноградники. На участке, помимо столовых сортов винограда, высажены и технические сорта. И уже второй год ООО Kənd собирает богатый урожай, который поступает на переработку на новый завод компании AzNar в Гёйчае, оснащенный самым современным в сфере виноделия оборудованием. Под брендом Grante здесь выпускается несколько видов высококачественного вина.

Свою первую продукцию завод выставил на продажу осенью 2018 года. По сообщению спецкора сайта, стенд компании AzNar привлек особое внимание местных и иностранных гостей фестиваля. Известные специалисты в области виноделия продегустировали вина Grante и остались довольны их букетом и вкусовыми качествами. Очень понравились эти вина и послу Италии в Азербайджане Аугусто Массари. Его похвала вкусу и аромату напитка особенно ценна, ведь Италия издревле славится своими винами. Значит, ЗАО AzNar смогло создать вина, не уступающие своими качествами итальянским и и французским.

Ведущие специалисты винного завода AzNar рассказали на фестивале о процессе приготовления вина. Новая лимитированная линейка вин Grante, утверждают они, уже зарекомендовала себя не только на рынке страны, но и за пределами Азербайджана. А появившиеся недавно в продаже натуральные соки, компоты, соусы гёйчайского холдинга AzNar сразу стали очень популярны. Первый урожай винограда холдинга в Исмаиллы был собран только в 2018 году, и тогда же шел монтаж приемного отделения, цистерн и линии розлива на новой площадке винодельческого комплекса предприятия. А у же сегодня AzNar предлагает свою продукцию. Изначально было принято стратегическое решение об изготовлении только высококачественных вин в условиях ручного отбора сырья при приеме. Виноград с плантации доставляется только в небольших пластиковых ящиках, по 10-12 кг в каждом, и проходит процесс отбора на специальных вибростолах (TMInox) в два этапа: сначала отбираются лучшие грозди и удаляются листья, а затем ягоды бережно срываются в гребнеотделителе Delta Oscillys (Vaslin Bucher) и вновь перебираются на втором вибростоле.

Таким образом в переработку попадают только здоровые, спелые ягоды, без гнили и других повреждений. Далее белый виноград проходит этап холодной мацерации - очень важного процесса, позволяющего получить наиболее качественный виноградный сок для будущего элегантного вина. После мацерации ягоды отжимают в прессе от итальянской фирмы Della Toffolla - инновативном оборудовании, позволяющем получать сок высокого качества, без дробления косточек. Так рождается сок винограда шардоне - невероятно сладкий нектар с удивительным ароматом, которому суждено стать благородным белым вином шардоне - гордости линейки Grante. Переработка красного винограда идет тем же путем, но ягоды, после отделения от гребня попадают сразу в ферментационные емкости - цистерны. Очень важная деталь производства вин Grante - форма цистерн из нержавеющей стали марок высокого класса, что является залогом безопасности и качества будущего вина. Цистерны винодельни Grante имеют форму усеченного конуса, что в свою очередь способствует плавному и равномерному процессу сбраживания виноградного сусла в высококачественное красное вино, далее попадающего в бочки из российского дуба, популярность которого среди виноделов всего мира растет с каждым днем. Именно в этих бочках рождаются оригинальные красные вина из сорта винограда каберне совиньон и местного аборигенного - мадраса.

Всего в линейке Grante шесть позиций: белое сухое «Шардоне», розовое полусухое из каберне совиньон, две позиции красных с краткосрочной выдержкой в дубе – «Каберне Совиньон» и «Мадраса». Однако завод не ограничивается лишь производством вина из винограда. С полной уверенностью можно заявить, что здесь так же успешно налажено производство вина из граната. Завод производит из граната, по праву считающегося королем фруктов и символом Гёйчая, полусладкое и сладкое вино. Десертное вино из гёйчайского граната обладает уникальным вкусом, ароматом и пользуется большим спросом у гурманов.

Но и это еще не все. Компания AzNar приятно удивила участников фестиваля в Мейсери, выставив еще один свой продукт. Для тех, кто предпочитает крепкий алкоголь, была представлена гранатовая водка. Представитель компании отметил, что эта водка производится путем двойной дистилляции гранатового спирта и проходит очистку медом. При производстве напитка используется чистая родниковая вода. Так что, несмотря на то, что фестиваль был посвящен вину, гранатовая водка AzNar смогла произвести впечатление на гостей и участников мероприятия.