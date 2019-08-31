Как сообщает haqqin.az, выступивший с последним словом Джахангир Гаджиев отверг выдвинутые против него обвинения, заявив, что не присваивал 4 миллиарда долларов, принадлежавших банку.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное следствие по делу бывшего главы Межбанка Азербайджана Джахангира Гаджиева и его подельников.

Он попросил суд оправдать его.

Выступивший вслед за ним экс-депутат Дуньямин Халилов отметил, что не участвовал в преступлениях по присвоению средств банка. Он добавил, что взятые в банке крупные кредиты были потрачены на проекты за рубежом.

Суд удалился для вынесения приговора. Процесс отложен на неопределенный срок.

Напомним, что государственный обвинитель потребовал 17 лет лишения свободы Джахангиру Гаджиеву, включая прежний срок наказания, а экс-депутату Дуньямину Халилову – 15 лет 9 месяцев, также включая прежний срок.

Отметим, что согласно официальной информации, в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что в 2001-2015 годах по указанию Джахангира Гаджиева, являвшегося председателем правления Международного банка, с отдельными юридическими лицами в различных странах были заключены договоры о купле-продаже простых векселей на сумму 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (по тогдашнему курсу 3,8 миллиарда манатов), и проводились незаконные вексельные операции.

Также в ходе следствия возникли обоснованные подозрения в том, что знакомый Гаджиева Дуньямин Халилов, еще 20 человек, а также другие лица, путем незаконных финансовых операций, а также выдачей незаконных кредитов нанесли ущерб Межбанку и присвоили 4,7 миллиарда манатов.

Напомним, решением Бакинского суда по тяжким преступлениям Гаджиев ранее был приговорен к 15 годам, Дуньямин Халилов - к 13 годам, а Исмаил Идаятзаде - к семи годам лишения свободы. Решением Бакинского апелляционного суда срок наказания Халилова был снижен с 13 до 12 лет девяти месяцев. Верховный суд сократил срок наказания Идаятзаде до пяти лет.